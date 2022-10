Vier mensen naar ziekenhuis na familieruzie: “Er waren knuppels, een bijl en één man werd expres overreden”

MeulebekeEen familieruzie met tientallen mensen is zondagavond zwaar uit de hand gelopen in het centrum van het West-Vlaamse Meulebeke. Vier slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een 62-jarige man, verkeert in levensgevaar. Er werden onder andere baseballknuppels en messen gebruikt en een auto is opzettelijk over een van de slachtoffers gereden.

Rond 22 uur verzamelden in de Ter Borchtlaan in Meulebeke twintig tot dertig mensen in vijftien wagens. Volgens getuigen hadden enkele aanwezigen messen, baseballknuppels en een bijl bij. De politie nam achteraf ook een schop in beslag. Er ontstond heel wat tumult, wat al snel de aandacht trok van buurtbewoners. Die verwittigden de politie.

In levensgevaar

“Bij aankomst trof de politie enkel vier gewonden aan”, zegt woordvoerder Tom Janssens van het Kortrijks parket. “Een van hen, een 62-jarige man van Indiase origine, verkeerde in levensgevaar. De drie anderen zijn jonger en raakten minder ernstig gewond. Twee slachtoffers liepen een hoofdwonde op en een 29-jarige vrouw brak haar arm.” Ziekenwagens uit Izegem en Tielt snelden ter plaatse, net als een mug-team. De slachtoffers werden overgebracht naar ziekenhuizen in Roeselare en Tielt.

Bij de vechtpartij raakten vier mensen gewond.

Familievete

Een van de slachtoffers werd opzettelijk overreden. “De meeste betrokkenen zijn geen onbekenden voor elkaar”, weet Janssens. “Enkelen waren zaterdag ook al betrokken bij bedreigingen in de Basic-Fit in Ingelmunster. Alles kadert in een familievete.” Waarover de discussie ging, is niet duidelijk, maar kennelijk besloten twee betrokkenen zondagavond om tot een raid op de anderen over te gaan. “Ze reden in hun auto naar de Ter Borchtlaan en startten onmiddellijk met de geweldplegingen”, gaat Janssens verder. “We zoeken de daders nog, maar weten wel om wie het gaat. Er zijn ook camerabeelden van de feiten. Die worden uiteraard onderzocht.” Het gerechtelijk labo van de federale gerechtelijke politie voerde sporenonderzoek uit op de plaats van de feiten. De Ter Borchtlaan was in één rijrichting uren afgesloten. Maandag zochten speurders in de berm nog naar mogelijk achtergelaten wapens en voerden ze een buurtonderzoek.

Verlaten buurt

De gebeurtenissen hebben een diepe indruk gemaakt op de meeste buurtbewoners. “Het is hier ’s avonds en ’s nachts nogal verlaten en de omgeving nodigt misschien uit om dingen te doen die het daglicht beter niet zien”, reageert buurtbewoonster Katrien Verhaeghe. “Maar dit hadden we nooit verwacht. Mijn man en ik waren op tv naar de prestaties van crosser Eli Yserbyt in het Amerikaanse Waterloo aan het kijken. Net voor het einde van de wedstrijd hoorde ik lawaai. Toen ik naar buiten ging kijken, krioelde het van de politie en de hulpdiensten. Ik zag een oudere man op de grond liggen. Ze hadden een deken op hem gelegd, maar hij leefde. Op een bepaald moment zag ik hoe hij een hand en een been bewoog.”

Buurtbewoonster Katrien Verhaeghe hoorde zondagavond lawaai en ging buiten een kijkje nemen.

Geen gezondheidswandelingetje

Volgens Katrien kreeg de zwaargewonde man een uur de dringendste medische zorgen voor hij in een ziekenwagen werd weggebracht. “Achteraf vernam ik dat hij was overreden door een auto. Verschrikkelijk is dat. Ik hoop dat hij het haalt.” Nog voor de politie ter plaatse was, gingen de meeste betrokkenen op de loop. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe tien van hen via de Thienpontstraat te voet vluchtten richting het centrum. “Aan hun snelheid te zien, was het duidelijk geen gezondheidswandelingetje”, zegt de eigenaar van de bewakingscamera. De man kreeg maandag de politie aan de voordeur. Zij bekeken met bijzondere aandacht wat op de beelden te zien is. “Zondagavond is alles aan ons voorbijgegaan”, zegt de man. “Mijn vrouw en ik hebben tv gekeken en niks gehoord. Pas deze morgen hoorden we wat er gebeurd was.”

De feiten deden zich iets na 22 uur voor langs de Ter Borchtlaan in Meulebeke.

De feiten deden zich iets na 22 uur voor langs de Ter Borchtlaan in Meulebeke.

De feiten deden zich iets na 22 uur voor langs de Ter Borchtlaan in Meulebeke. Een BMW van één van de betrokkenen incasseerde rake klappen, onder meer op de voorruit.

De feiten deden zich iets na 22 uur voor langs de Ter Borchtlaan in Meulebeke.

