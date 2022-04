Victoria (37) en 17 andere vluchtelingen vinden onderdak in voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve

Achttien Oekraïense vluchtelingen hebben een voorlopige tweede thuis gevonden in voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke. Verschillende gezinnen en enkele alleenstaanden krijgen er onderdak in een huiselijke sfeer. Onder hen ook Victoria Boikova (37), die het oorlogsgeweld in de Oost-Oekraïense stad Charkiv ontvluchtte.

De gemeente Meulebeke zorgde voor 45 collectieve opvangplaatsen in het voormalig rusthuis langs de Bonestraat. Vorige week kwamen daar de eerste vluchtelingen toe. “We merkten dat de instroom heel traag verliep en het was even spannend afwachten wanneer we de eerste vluchtelingen konden verwelkomen”, vertelt zorg- en welzijnsschepen Rik Priem (ZorgSaam). “Ondertussen vangen we hier achttien mensen op. Tot op vandaag zijn we nog niet gecontacteerd door Fedasil om de resterende plaatsen in te vullen, maar we vermoeden dat dit binnen korte tijd nog zal gebeuren. Ook een twintigtal particulieren hebben zich voor huisvesting aangemeld, maar voorlopig moeten we op hen nog geen beroep doen. We kunnen ook rekenen op de hulp van vijftig vrijwilligers, waarvoor dank.”

Quote “Het contact met de andere vluchtelin­gen verloopt goed en we hebben veel aan elkaar, al hoop ik uiteraard dat de situatie in mijn thuisland zo vlug mogelijk verbetert, Victoria Boikova

Bommenwerpers

Eén van de vluchtelingen die in Ter Deeve terecht kan is Victoria Boikova (37). “Ik ben in eerste instantie van de stad Charkiv met enkele vrienden naar het centrum van Oekraïne gevlucht”, doet ze haar relaas. “Toen de situatie slechter werd en er bommenwerpers in het luchtruim opdoken, besloot ik verder naar het westen van het land te vluchten om zo via Polen en Berlijn in Brussel te belanden. Mijn vrienden hebben een gezin, van wie de man ter plekke blijft vechten en zij kozen er voor om daar te blijven. Ik ben alleenstaande en kon zodoende wel naar veiliger oorden. Ik heb nog contact met mijn ouders en zij zijn naar een kleinere gemeente gevlucht, waar ze voorlopig veilig zijn. Nu de Russen hun troepen hebben teruggetrokken om ze in het oosten terug in te zetten, is het tijdelijk rustiger, maar er heerst door drones en afstandsraketten nog altijd gevaar.”

Victoria is psychologe van opleiding, maar was in Charkiv aan de slag als juwelenmaakster. “Hier hoop ik zo vlug mogelijk een job te vinden, zodat ik me ook nuttig kan maken”, vertelt ze. “Het contact met de andere vluchtelingen verloopt goed en we hebben veel aan elkaar, al hoop ik uiteraard dat de situatie in mijn thuisland zo vlug mogelijk verbetert, want het is verschrikkelijk om te zien. Ik ben wel enorm dankbaar voor de solidariteit hier in Meulebeke.”

Volledig scherm Victoria Boikova is één van de vluchtelingen die in voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke wordt opgevangen. Hier staat ze op de foto met zorg- en welzijnsschepen Rik Priem (ZorgSaam). © vdi

Huiselijke sfeer

Met hulp van een deskundig team en het personeel van het Sociaal Huis is het oude woonzorgcentrum in gericht tot een warme en huiselijke locatie. “Na een eerste kennismaking en korte rondleiding willen we hen vooral wat rust en privacy bieden, maar ook ondersteuning waar nodig. Na de paasvakantie bekijken we met onze brugfiguren bijvoorbeeld waar vier meegereisde kinderen tussen 11 en 14 jaar onderwijs kunnen krijgen. Mensen die werk willen zoeken, zullen we begeleiden naar de arbeidsmarkt en we zoeken uiteraard ook naar zinvolle vrijetijdsbesteding. In onze tuin maken we straks ook een knusse ruimte voor hen.”