Vernieuwde Achtste Linielaan officieel ingehuldigd

Ardooie vervangt klassieke straatlam­pen door led-verlich­ting

Deze week wordt aan de verlichting gewerkt in enkele Ardooise straten. De klassieke lampen worden vervangen door led-verlichting. Bij elke vervanging wordt een lichtberekening uitgevoerd die rekening houdt met het vereiste lichtniveau van elke straat, fietspad of plein. Het is de bedoeling dat alle openbare verlichting in Ardooie tegen 2028 omgebouwd is naar led-verlichting. Die aanpassing moet leiden tot een forse daling van het energieverbruik, de energiekost en de CO2-uitstoot.