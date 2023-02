Veertiger werd al twee keer betrapt met cannabisplantage, nu ontdekt politie drugslabo in zijn ‘stallen’ in Meulebeke: “Les nog niet geleerd”

Café De Gouden Leeuw voortaan supporters­café van Remco Evenepoel

Geen wielrenner wiens ster het voorbije jaar harder naar de hemel schoot dan die van Remco Evenepoel. Wie supporter is van Remco en dat in eigen streek wil vieren met gelijkgezinden kan voortaan terecht in café De Gouden Leeuw in de Oostrozebekestraat 79 in Meulebeke.