Vedettenparade opnieuw blikvanger op Tabakommegang

Pittem IN BEELD: Bergcomité gaat lopen met trofee voor mooiste wagen, De Gavers en Meuleveld volgen op kleine afstand

Zotte Maandag kan weer een jaar de kast in, de feeststoet was memorabel en bijzonder genietbaar. De punten zijn geteld, 15.000 euro aan prijzengeld is verdeeld onder de deelnemers. Traditioneel gaan de meeste centen naar de zelfgebouwde wagens in de feeststoet.

19 juli