Vandalen stichten brand op leegstaande site ‘vellenkot’ in Meulebeke

Tielt Mivalti opent eigen concept store in Kortrijk­straat: “Iedereen die een steentje bijdraagt, draagt bij aan een inclusieve­re, warmere samenle­ving”

Centrum voor personen met een beperking Mivalti heeft een nieuwe satellietwinkel in het hart van de stad. In het voormalige winkelpand van lederwaren Romano is voortaan ‘Mivalti’s Corner’ te vinden. Nog meer dan in het vroegere Mivaltientje ligt de focus op ontmoeting. Niet alleen kan je er kunst uit het atelier van Mivalti vinden, je kunt er ook gewoon iets drinken of van een gebakje genieten. De gasten van Mivalti staan zelf in voor de bediening.

29 oktober