“Uniform afschaffen? Neen, dit hoort al sinds de oprichting bij onze school”: sportschool VILO volgt Brugs voorbeeld niet

“Al van bij het ontstaan van deze school hebben wij die kledingvoorschriften. Dat betekent: een blauwe short, een witte polo en een donkerblauwe pullover. Het is een verplichte outfit voor iedereen aan deze school, met de bedrukking van de schoolnaam erop. We bieden de juiste kleding aan via een webshop. Zo is iedereen gelijk.” En net die gelijkheid willen ze bij VILO niet kwijt. “Het is net de sterkte van de school. Het is een meerwaarde, je creëert een groepsgevoel en het benadrukt gelijkheid. Een gelijke uitrusting is ook een beetje eigen aan sport.”