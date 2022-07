Tweede dag op rij in Meulebeke: trucker vergeet kraanarm in te trekken en rukt stroomkabels af, buurt zit uren zonder elektriciteit

Meulebeke/IngelmunsterDonderdag in de Gentstraat , vrijdag in de Tieltstraat. Twee dagen op rij zaten tientallen gezinnen zonder stroom nadat een opstaande kraanarm van een vrachtwagen elektriciteitskabels had afgerukt. “Ik had medelijden met de chauffeur”, zegt getuige Trees Depaepe. “Die man was helemaal van slag.”

“Ik wou me net in de zetel zetten en keek nog even door het raam naar buiten”, vertelt Trees Depaepe, die in Meulebeke op de hoek van de Tieltstraat met de Molenstraat woont. “Ik zag een vrachtwagen richting het centrum rijden. Net voor hij aan mijn huis voorbijkwam, haperde de kraanarm van zijn vrachtwagen aan kabels die over de straat hangen. Er volgde een enorme plof, zo’n geluid heb ik nog nooit gehoord.”

Volledig scherm De trucker was net isolatiemateriaal gaan opladen. © Hans Verbeke

Kabels afgerukt

De aanrijding veroorzaakte een kettingreactie, vooral in de Molenstraat. Daar knapten over honderd meter bijna alle stroom- en internetkabels. Enkele huizen, waaronder dat van Trees, raakten licht beschadigd. Twintig bewoners zaten zonder stroom en internet. “Zolang de diepvries en de koelkast dicht blijven, kan dat geen kwaad”, suste een technicus, die als een van de eersten in opdracht van netbeheerder Fluvius ter plaatse kwam.

Volledig scherm Buurtbewoonster Trees Depaepe zag het ongeluk gebeuren. © Hans Verbeke

Medelijden

Depaepe rende na het ongeval naar buiten, net als enkele buren. “De trucker was wat verderop gestopt. Er hingen nog afgerukte stroomkabels aan zijn vrachtwagen. Hij kwam een kijkje nemen en was helemaal van slag. Ik had eigenlijk medelijden met hem. Hij heeft daar uiteindelijk ook niet om gedaan, hé.” De chauffeur van bouwstoffenbedrijf Desmet uit Ingelmunster, was even tevoren op de vlakbij gelegen industriezone Haandeput rollen isolatiemateriaal gaan opladen. Toen hij wegreed, raakte hij nog onder de eerste stroomkabels die over de straat hangen, maar bij de tweede bundel was het prijs.

Volledig scherm De vrachtwagen met opstaande kraanarm rukte stroomkabels af in de Tieltstraat en de Molenstraat in Meulebeke. © Hans Verbeke

Identiek scenario

De chauffeur legde een verklaring af bij de politie en mocht nadien beschikken. Ondertussen waren werklui ter plaatse gekomen om de schade te herstellen. Die klus kon makkelijk vijf tot zes uur in beslag nemen. Door het incident was de Tieltstraat anderhalf uur plaatselijk afgesloten.

Opmerkelijk: donderdagnamiddag gebeurde een gelijkaardig ongeval in de Gentstraat, ook in Meulebeke. Weliswaar met een andere vrachtwagen waarvan de kraanarm niet was neergelaten, maar met gelijkaardige gevolgen. Daar raakte één woning flink beschadigd.

