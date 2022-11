Twee Indiërs in de cel na gevecht in regel omwille van familievete: “Maar alle anderen die ook boter op het hoofd hebben, lopen nog vrij rond”

Roeselare Rumbeekse verkeers­cir­cu­la­tie wijzigt deze week drastisch: “Dat komt de veiligheid van alle weggebrui­kers ten goede”

Het is de komende dagen extra opletten voor wie zich in Rumbeke op de weg waagt. Als eerste stap in de uitvoering van het nieuwe mobiliteitsplan, wijzigt de verkeerscirculatie er deze week op verschillende locaties. “Zo vereenvoudigen we de verkeersstromen, al wordt het eerst wel even aanpassen”, zegt mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V). Ontdek hier waar de rijrichtingen wijzigen, de voorrang verandert of er eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd.

