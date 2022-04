Turnclub Rap en Knap viert honderdjarig bestaan met boek en show

Ingelmunster Nieuwe toplaag voor garage­straat­je Hinnebilks­traat

Het garagestraatje achter de Hinnebilkstraat krijgt op woensdag 20 april een nieuwe toplaag. Daarom is vanaf woensdag 20 april om 7 uur geen verkeer (behalve werfverkeer) toegelaten in het garagestraatje. Ook voor fietsers en voetgangers is er geen doorgang. Bewoners moeten hun auto buiten de werfzone parkeren. De aannemer plant de werken tot en met vrijdag 22 april. De exacte timing is afhankelijk van de weersomstandigheden, bij goed weer zal hij dit sneller kunnen afwerken en gaat het straatje vroeger open voor het verkeer. Het gieten van de toplaag is het laatste deel van de werken in het garagestraatje.

