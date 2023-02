Tuinhuis uitgebrand aan woning in Meulebeke

Roeselare Tijdelijk tweerich­tings­ver­keer in H. Horrie­straat door rioolaan­slui­ting nieuwbouw ACV

Van maandag 13 februari tot en met donderdag 16 februari wordt de nieuwbouw van het ACV aangesloten op de rioolaansluiting. Er moet een put van 2,5 meter diep gemaakt worden in het midden van de straat, waar de riool ligt. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. Zo zal je vanuit de H.Consciencestraat niet in de H.Horriestraat kunnen rijden. Tussen de Ooststraat en Parking De Munt zal je daarentegen tijdelijk in twee richtingen kunnen rijden. Om dit veilig te laten verlopen, mag je er maximum 30 kilometer per uur, wordt er een veilige afbakening voorzien tussen de rijweg en het voetpad en moet wie De Munt afrijdt, verplicht naar rechts in de richting van de Ooststraat.

2 februari