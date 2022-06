Toestand schepen Jacques Goemaere (67) nog steeds zeer ernstig

“Ik werd vrijdagavond door de politie opgebeld”, vertelt burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu). “We zijn allemaal erg geschrokken van het nieuws en hopen natuurlijk dat Jacques het haalt en er ook goed uitkomt. Momenteel is het voor iedereen bang afwachten.” Jacques Goemaere was donderdagnamiddag met de fiets onderweg van Tielt naar Oostrozebeke toen het in de Steenovenstraat plots volledig verkeer ging. De schepen wilde de straat oversteken, maar werd gegrepen door een auto. “Een voorbijganger was heel snel bij Jacques om hem meteen de eerste zorgen toe te dienen”, vertelt burgemeester Luc Derudder. Die voorbijganger bleek een ambulancier te zijn.

Kunstmatige coma

De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden het Jacques Goemaere in kritieke toestand af naar het ziekenhuis. Daar stabiliseerde zijn toestand ondertussen, hij wordt in een kunstmatige coma gehouden. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn en er een getuige is, wordt er geen verkeersdeskundige aangesteld. Het parket gaf al mee dat het aanrijdende voertuig niet te snel reed en het dus om een spijtig ongeval gaat. Jacques Goemaere werd in 2012 schepen in Oostrozebeke maar stopte na acht maanden om terug les te gaan geven. In 2018 werd Goemare opnieuw schepen in voor de partij Oostrozebeke.nu. Goemaere is onder meer bevoegd voor Cultuur, Afvalbeleid, Huisvesting, Onderwijs en Sociale Woningbouw.