Tijdelijke maatregelen voor doortocht wielerwedstrijd.

Tielt/Oostduinkerke Oud-profrenner Noël Vancloos­ter (78) sterft onverwacht op vakantie aan zee: “Niets wees er op dat dit kon gebeuren”

Tijdens een vakantie met zijn levensgezellin in Oostduinkerke is oud-wielrenner Noël Vanclooster uit Tielt plots overleden. Hij werd onwel toen hij naar de bakker fietste. “In het ziekenhuis was hij nog even bij bewustzijn maar toch heeft papa het niet gehaald”, zegt dochter Sofie. “Dat hij niet heeft afgezien, geeft ons een beetje rust. Maar op dit verschrikkelijke nieuws waren we echt niet voorbereid.”

13 juli