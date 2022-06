Tiende editie van Koeketieneloop krijgt nieuw parcours, tombola en speciaal jubileumetiket op de flesjes

Plaats van gebeuren is net zoals in 2019 domein Ter Borcht in Meulebeke, al werd er een volledig nieuw parcours van 2,1 kilometer uitgetekend. “Zowel de heuvel van het cyclocrossparcours als de omgeving van het vernieuwde kasteel doen we aan”, zegt bezieler Pieter Vanneste. “Bovendien hebben we ook enkele nieuwe sponsors en zal er voor het eerst ook een tombola georganiseerd worden. Speciaal voor onze tiende verjaardag heeft Jimmy Hostens, de huistekenaar van brouwerij Maenhout, zelfs een nieuw etiket ontworpen voor het Koeketiene-bier, met de bekende Koeketiene-dame in een looppose. Het gaat om een limited edition dat alleen op de loop te verkrijgen zal zijn.”