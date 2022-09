Tentoonstelling 100 jaar Turnclub Rap & Knap in de bib

De expo vond kort plaats in het voorjaar in de periode toen het jubileum plaats vond, maar krijgt nu een nieuw en langer onderkomen in de bib van Meulebeke. De club werd indertijd gesticht door de latere verzetsheld Joseph Versavel. Tussen 1958 en 1968 was er ook een aparte damesafdeling, die na een onderbreking van tien jaar in 1978 terug opgericht werd. Dat en veel andere hoogtepunten komen in de expo aan bod. Die is nog tot 17 oktober te bezichtigen in de periode dat de bib open is. Er ligt aan de ingang ook een schriftje waar je een boodschap kan achterlaten.