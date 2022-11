’t Berenhuisje zamelt speelgoed in voor 66 kinderen

Roeselare/Izegem/Gits Provincie wil participe­ren in uitbouw erfgoedde­pot in Mid­west-re­gio

Naar aanleiding van de budgetbesprekingen in de provincieraad bevestigde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) aan Izegems provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) dat de provincie 250.000 euro wil investeren in de uitbouw van een erfgoeddepot in de Midwestregio. Dat zou op Schiervelde in Roeselare komen.

29 november