Studieruimte in Ter Deeve gaat weer open

Tielts transport­be­drijf wint nationale Truck Safety Award

Transportbedrijf Decotra, die gevestigd is in de Hondstraat in Tielt, heeft de prestigieuze Truck Safety Award van Transportmedia gewonnen. Zaakvoerder Danny De Coninck (51) zet al langer sterk in op veiligheid en ladingzekerheid. “Liever een spanriem te veel dan eentje te weinig is ons motto.”