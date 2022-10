Studentenclub Moeder Gezelle pikt de draad van galabal weer op na afgelaste editie vorig jaar: “Zonder in te boeten op kwaliteit”

Even terugspoelen naar 19 november 2021. In een veld langs de Rijkegemkouterstraat in Tielt staat een enorme tent van liefst 2.350 vierkante meter helemaal klaar om daags nadien 3.000 gasten te ontvangen. Twee zalen, vestiaire, vip, bar, tapijt, plankenvloer, brandwerende doeken, podium, koelwagens, lichtbruggen, boxen, drank, catering. De studenten spaarden kosten noch moeite. Na de aankondiging van de recentste coronamaatregelen wordt bovendien beslist om in allerijl een sneltestcentrum op poten te zetten. Tot na overleg met het stadsbestuur blijkt dat alleen discotheken dat mogen doen. Het bal mocht niet doorgaan en voor de studenten zat er niks anders op dan alles weer af te breken. Met loden schoenen.

Volledig scherm Anton Verbeure, Olivier Lambrecht, Jarne Vannieuwenhuyze (huidig praeses) en Arne Devolder (toenmalig praeses) in de zaal waar nooit gefeest werd vorig jaar. © Sam Vanacker

“Dat was een heel bittere pil”, zucht praeses Jarne Vannieuwenhuyze (20). Hij was er vorig jaar ook bij. Zowel bij de opbouw als bij de afbraak. “Het zou een van de allermooiste edities geworden zijn. De zin in een feestje bij iedereen na corona was zo groot. Maar helaas werd het de grootste tegenslag uit de geschiedenis van onze club. We waren boos, dat klopt. En teleurgesteld. Je zou voor minder. Enerzijds voor het vele nutteloze werk en anderzijds was het wel een investering. Veel leveranciers en sponsors hadden gelukkig begrip voor onze situatie. Maar dan nog bleven we achter met een financiële put.”

Volledig scherm De tent waar het galabal van Moeder Gezelle had moeten plaatsvinden © Sam Vanacker

Volledig scherm De binnenkant van de tent op 19 november 2021. Niemand kon ervan genieten. © RV

Maar de studenten krabbelden opnieuw recht en richtten de blik op de nieuwe editie. “We wilden voor deze editie dezelfde kwaliteit bieden die de mensen van ons galabal gewoon zijn. Dezelfde lichten, dezelfde kwaliteit van dj’s, een mooi vipgebeuren,... allle ingrediënten die het galabal groot hebben gemaakt zullen er zijn. Daar konden en wilden we niet op inboeten. Om wat geld in het laatje te brengen, organiseerden we dit jaar twee cocktailparty’s en een oldtimerrit. Dat gaf ons wat meer ademruimte. Vorig jaar was de goesting al groot, maar ik kan je verzekeren dat het enthousiasme dit jaar nog groter is. Of nieuwe maatregelen niet opnieuw roet in het eten zullen gooien? Die gedachte zit ergens wel in mijn achterhoofd, al denk ik niet dat het nog zo’n vaart zal lopen.”

Loods in Meulebeke

Los van het financiële plaatje rondkrijgen was ook een geschikte locatie vinden een uitdaging. “De locatie is vaak een probleem, want niet iedereen heeft zomaar ruimte ter beschikking voor drie- tot vierduizend mensen”, gaat Jarne verder. “En kosten maken voor een tent deden we dit keer toch liever niet. Al hebben we met een grote loods in de Oude Diksmuidestraat in Meulebeke toch een schitterende locatie gevonden. Het gebouw is ruim genoeg om opnieuw twee zalen in onder te brengen en er is zelfs een overdekte parkeergelegenheid in een loods wat verderop. Ook dat is een troef.”

Tickets en info op de Facebookpagina van Moeder Gezelle. Online tickets bestellen kan nu al, vanaf volgende week kan je ook fysieke tickets verkrijgen bij de reguliere verkooppunten.

Volledig scherm De praeses van Moeder Gezelle heft het glas op een mooie 38ste editie van het Galabal © RV

