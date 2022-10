Studente Rhüne (22) bouwt webshop Ervé uit tot fysieke winkel: “Maandelijks met nieuwe collecties uitpakken”

Het minste wat je van Rhüne kan zeggen is dat ze een bezige bij is. De jongedame volgt niet alleen studies Marketingsupport aan de Arteveldehogeschool in Gent, maar klust in het weekend ook bij in brasserie ’t Veld in Meulebeke en de Rysselende Molen in Ardooie. “Maar dat leek me nog niet genoeg en dus stortte ik me in februari op een andere grote passie van mij en opende ik een online kledingzaak. Met Boutique Ervé richt ik me op de verkoop van vrouwenkledij, waarvan ik de collecties tot in Parijs ga zoeken”, vertelt ze. “Op die manier ben ik zeker dat wat ik aanbied je niet vlug ergens anders of in een bepaalde kledingketen zal zien. De boodschap die ik wil uitstralen is dat het oké is om te durven combineren en om te dragen wat je wil.”

De boetiek van Rhüne startte dus online, maar omdat veel klanten vroegen om de kleren ook fysiek eens te kunnen passen, besloot ze een fysieke winkel uit te bouwen. “In het begin liet ik klanten nog in het ouderlijke huis langskomen om te passen, maar dat was niet zo praktisch”, geeft Rhüne toe. “Met (verbouw)hulp van mijn vader, die een bedrijf in voegwerken heeft, konden we een werfunit op hetzelfde terrein omtoveren tot een gezellige en hippe winkel, mét pashokjes”, knipoogt Rhüne. “Er is nu zelfs een hoekje met woonaccessoires en interieurspullen. Momenteel volg ik ook nog een barista-opleiding. Eens die af is, wil ik de klanten van Boutique Ervé ook graag een koffietje aanbieden.”

Juwelen, handtassen en accessoires

Met de start van de fysieke winkel beschikt Rhüne ook over meer plaats om haar collecties uit te stallen. “Alles komt beter tot zijn recht en met de hulp van mijn mama heb ik er iets moois van kunnen maken”, vertelt ze. “Om klanten te overtuigen zeker een kijkje te komen nemen, hangen er ook kleren die nog niet op de webshop te vinden zijn. De bedoeling is om maandelijks met nieuwe collecties uit te pakken. Naast kleren bied ik ook juwelen, handtassen en accessoires aan.” Rhüne wil haar marketingstudies alvast aanwenden om de zaak een boost te geven. “Ik stop veel werk in mijn sociale mediakanalen en er is ook de mogelijkheid om een Ladies Party te organiseren, een privé-shoppingmoment voor een avondje weg met vriendinnen. Er is een formule in de namiddag met koffie en dessert en een formule ’s avonds met bubbels en hapjes.”

Of Rhüne na haar studies op huidige locatie blijf staat nog niet echt vast. “Mogelijk kies ik dan een pand in de stad uit, omdat je daar centraler zit, maar dit is voor mij alvast de ideale plaats om met een fysieke winkel van start te gaan”, besluit ze.

In de week zit Rhüne op school, maar in het weekend staat ze paraat in Boutique Ervé. De winkel bezoeken kan op vrijdag van 17 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. Vrijdag 14 oktober is de boetiek uitzonderlijk niet open, wel op 15 en 16 oktober. Meer info: www.btqerve.com of op de Facebookpagina Boutique Ervé.

