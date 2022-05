Studeer eens in de…voetbalkantine van KFC Meulebeke

Pittem Bewakings­ca­me­ra filmt koerier bij levering in Pittem: “Niet aangebeld en pakje op onze oprit gegooid.”

Even aanbellen bij de levering van een pakketje of met zorg omgaan met de goederen? Een (zelfstandig) koerier van PostNL lapte twee basisregels donderdag in Pittem duidelijk aan zijn laars, zo blijkt uit een filmpje van de bewakingscamera van de bestemmelingen. “Dit is niet het beleid dat we willen voeren”, klinkt het bij PostNL.

