KWB Ardooie brengt buren Vuurweg en Engelen­dreef samen via pizzafes­tijn

Dankzij KWB Ardooie zal op 3 september de geur van versgebakken pizza’s in de lucht hangen in de Vuurweg en de Engelendreef. Ze organiseren er een pizzafestijn en doen dat niet zomaar. “Je kan bij ons komen smullen van een lekker stukje huisgemaakte pizza, vers uit de oven, en tegelijk je buren beter leren kennen”, vertelt Koen Claus van de KWB. “Als KWB gaan we immers volop voor verbinding in de buurt en dus brengen we de mensen uit deze nieuwe wijk graag samen, met een ontspannend en lekker Italiaans feestje.” “Zo leren ze hun buren kennen, maar maken ze ook kennis met de werking van KWB”, pikt voorzitter Hendrik Desoete in. Het pizzafestijn vindt plaats van 10.30 tot 12 uur op de parkeerstrook in de Vuurweg. Ook een drankje en de nodige randanimatie zullen uiteraard niet ontbreken. Deelnemen is gratis. Meer via www.kwb.be/ardooie.