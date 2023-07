Stevige buien met een enkele keer onweer in Meulebeke vandaag

Rode Kruis in de bres om Rachèle (3) te helpen: “In heel Vlaanderen opschalen om sneller perfecte stamceldo­nor te vinden”

De steun die de zieke Rachèle (3) de laatste weken krijgt, is hartverwarmend. Haar familie is op zoek naar een geschikte donor voor stamceltransplantatie en al meer dan 20.000 Belgen gaven gehoor aan hun oproep. Maar volgens de ouders van Rachèle zijn slechts weinigen ook al echt opgenomen in de donordatabank. “De reden waarom het nu langer duurt, is gewoon omdat het zo’n massa is”, zegt het Rode Kruis.