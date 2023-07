Sport- en recreatiedomein Ter Borcht krijgt watertappunt

Barias opent grootste zonnepane­len­park van de stad

Voedingsverpakkingsbedrijf Barias opende hun derde zonnepanelenpark. Goed voor meer dan 8.000 zonnepanelen is het meteen het grootste zonnepanelenpark in privébeheer in Roeselare. Ook de Roeselarenaars profiteren mee. Zij mogen gebruik maken van de extra laadpalen, snelladers en oplaadpunten voor auto’s, fietsen en elektrische die het bedrijf installeerde.