Schoolmascottes tonen kinderen nieuw peuterklasje

Pittem/Meulebeke Vijfstraat kreunt onder sluipver­keer door werken in Meulebeke: “Politie zal streng controle­ren”

Het verkeer in de Vijfstraat in Pittem is door de werken in de Pittemstraat in Meulebeke fel toegenomen. Volgens Renzo Callant van oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem leidt dat tot gevaarlijke situaties aangezien het niet evident is om tegenliggers te kruisen op de smalle landelijke weg. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) is zich bewust van het probleem. “De politie gaat controleren en streng optreden”, aldus Delaere. “Wie daar niet moet zijn, blijft er beter weg.”

9 maart