Schoolmascottes tonen kinderen hun nieuwe peuterklasje

Vroeger was er in de school ook een afdeling van de eerste graad secundair onderwijs. “Daar zat lange tijd een labo in, maar dat stond lang leeg of werd als berglokaal gebruikt”, zegt directrice Veerle Notebaert. “We wilden al langer werk maken van een nieuwe peuterklas. Vorig jaar kwam er al een nieuw dak op het gebouw, net als twee lichtkoepels en schuiframen. De aanzet voor een nieuwe klas was gezet. Onze klusjesmannen hebben dit schooljaar de hele klas gestript, nieuwe leidingen en een nieuwe vloer aangelegd. Daarna kwam de inrichting aan de beurt. Zo is er veel aandacht besteed aan een ergonomisch sanitair hoekje met peutertoilet in de klas. Verder beschikt de klas over veel opbergkasten, zodat alles netjes en overzichtelijk een plaats kan krijgen. Omdat de andere peuterklas er vlak naast ligt, leek het ons zinvol een schuifwand te plaatsen tussen de twee lokalen. Zo werken we ofwel in één grote klas of kan de wand indien nodig dicht geschoven worden.”