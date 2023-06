Sake-roadshow van Kaori in Meulebeke groot succes

Een delegatie uit het Japanse Nagano was op uitnodiging van Annabelle Maes van Kaori Tea & Spices twee weken in ons land te gast. Ze organiseerden onder andere een reeks ‘tastings’ in verschillende restaurants. Eén van de ontmoetingen en netwerkmomenten ging ook door in haar Kaori Experience Center in Meulebeke.