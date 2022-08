Ruth (22) steunt met bier Copain & Copine strijd tegen borstkanker

MeulebekeSpeciale mijlpaal voor huisbrouwerij Klondiker, dat de kaap van meer dan twintig eigen bieren gerond heeft. Nieuwste brouwsel Copain & Copine is niet zomaar een nieuw biertje in de rij, maar bedacht en ontworpen door Ruth Cnockaert (22), dochter van brouwer Dirk. Ze nam het design en de branding voor het bier op zich en wil met de verkoop Think Pink steunen. Niet zomaar een goed doel, want mama Kathleen streed zelf lange tijd tegen borstkanker.

Wat voor Dirk ooit begon als een hobby is uitgegroeid tot een artisanale microbrouwerij waar hij een zelfstandig bijberoep van heeft gemaakt. Het gros van de ondertussen 21 bieren uit de stal van Klondiker – met namen als Flake, Dust en Nugget - verwijzen naar de streek in Canada waar de goudkoorts heerste. Niet zo met Copain & Copine, een project dat zijn oorsprong vindt in de bachelorproef van dochter Ruth, die momenteel haar laatste jaar Grafische en Digitale Media aan de Arteveldehogeschool in Gent volgt.

Gezwellen verwijderd

“In mijn zoektocht naar een geschikt onderwerp voor mijn bachelorproef besloot ik borstkanker als thema te nemen. Dat lijkt op het eerste zicht niet evident, maar in de zomer van 2020 kreeg mijn mama die diagnose”, vertelt Ruth. “Na veel onderzoeken wisten we dat mijn mama maar liefst twee gezwellen in haar linkerborst had. Gelukkig waren er geen uitzaaiingen en zat ze nog in een vroeg stadium. Kort daarna zijn die operatief verwijderd en kon het genezingsproces beginnen. Tot op vandaag geneest mijn mama nog steeds van de ziekte. Ze draagt de gevolgen van de bestraling nog steeds met zich mee. Gelukkig zijn er op het laatste onderzoek geen kankerdeeltjes meer gevonden, maar pas na vijf jaar kan je kankervrij verklaard worden. De ziekte heeft een grote impact op ons gehad en dus vond ik het maar passend dat ik iets met het onderwerp moest doen.”

Volledig scherm Het bier Copain & Copine van Klondiker © rv

QR-code

Gezien er thuis wel eens iets gebrouwen wordt, was Ruth er vlug uit dat vader Dirk een nieuw bier zou maken en dat zij zou instaan voor het concept, design en de branding. “Het resultaat is ‘Copain & Copine’, een traditioneel blond bier van 7,5 % met een mooie blijvende witte schuimkraag en aangename bitterheid”, vervolgt Ruth. “Per verkocht flesje schenken we 20 eurocent aan Think Pink, de organisatie die strijd tegen borstkanker. Op het logo prijkt daarom ook het roze lintje van Think Pink. De naam is bewust tweeledig, omdat zowel vrouwen als mannen borstkanker kunnen krijgen. Ik heb het concept uitgewerkt, flyers ontworpen, een huisstijl ontwikkeld, enz…Op de flyers prijkt ook een QR-code die leidt naar een website met meer info over het project.”

Lancering op Lochting Bierfeesten

Copain & Copine zal voor het eerst te proeven zijn op de Lochting Bierfeesten van Klondiker op zondag 14 augustus vanaf 14 uur. “De Spoorweglaan zal voor een deel afgesloten zijn voor alle verkeer, waar we ook een stukje fietsparking zullen inrichten”, vertellen Dirk en Kathleen. “Er zal een springkasteel staan en achteraan zullen mensen op ons zomerterras van alle bieren kunnen genieten, maar ook van muziek van bands Komjoesay (15 uur), De Vlaamse Zanger (18 uur) en Low Budget (21 uur). DJ Starfire zal afsluiten. We plaatsen extra biertafels en -banken, toiletten en een aangepaste toog. We voorzien ook worsten voor wie honger heeft”, besluit Dirk.

Meer info op de gelijknamige Facebookpagina.

