Rotaryclub steunt armoedeprojecten uit eigen streek

“Vooral in deze moeilijke periode rond corona wordt er heel veel belang gehecht aan handhygiëne en hygiëne in het algemeen”, zegt voorzitter Kaat Eeckhout. “ Daarom heeft de club hygiënepakketten op maat van kinderen, vrouwen en heren aangeboden aan het Huis van het Kind in Oostrozebeke, aan het Sociaal Huis in Lendelede, aan de Doorgang in Tielt en aan De Stamper in Izegem. Deze pakketten bestaan uit douchegel, shampoo, scheerschuim, tandpasta en tandenborstels, handgel , kortom allerlei noodzakelijke hygiëneartikelen. Al is het maar een druppel op een hete plaat, zo toont rotaryclub Oostrozebeke-Mandeldal zich als een partner in de strijd tegen armoede in onze regio.”