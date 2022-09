Rijongeschikt omwille van drugsverslaving, maar man (28) wordt toch weer betrapt

B.V. werd op 8 maart van dit jaar in de Baronielaan in Meulebeke staande gehouden door de politie. De man is geen onbekende voor het gerecht en loopt daardoor in het straatbeeld wat meer in het oog dan een burger die wel binnen de lijntjes kleurt. Wat de politie vermoedde, klopte ook. V., die drugverslaafde is, mocht helemaal niet met de auto rijden. Omwille van zijn intensief gebruik van verdovende middelen was hij al verschillende keren veroordeeld in de politierechtbank. Hij werd zelfs rijongeschikt verklaard en mocht dus in geen geval nog achter het stuur kruipen. “Zijn vriendin zat ziek thuis en hij kon dus moeilijk anders dan toch te rijden”, sprak zijn advocaat. “Da’s geen excuus”, vond de rechter. “Een vonnis is er om uitgevoerd te worden, punt.” Hij veroordeelde B.V. tot een rijverbod van drie maanden (waarvan twee met uitstel) en een boete van 2.000 euro. De rijongeschiktheid van de man blijft intussen van kracht.