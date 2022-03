RESTOTIP: In hogere sferen bij Sur Le Toit

Meulebeke Meulebeke vangt Oekraïense vluchtelin­gen op in voormalig woonzorg­cen­trum Ter Deeve

De gemeente Meulebeke gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in vijftien kamers in voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve. Er zijn 45 opvangplaatsen voorzien, maar er is nog nood aan vrijwilligers die voor begeleiding willen zorgen.

11 maart