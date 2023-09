IN BEELD. Ieperlin­gen winnen eerste Belgisch kampioen­schap ‘vrouwen­sjou­wen’: “Leuk, maar loodzwaar bij deze temperatu­ren”

In hartje Dentergem namen negentien duo’s het zaterdagnamiddag tegen elkaar op tijdens het eerste Belgisch kampioenschap ‘vrouwensjouwen’. Daarbij moesten de deelnemers met hun partner op de rug zo snel mogelijk een hindernissenparcours afleggen. Opmerkelijk is dat zelfs een koppel uit Litouwen naar België kwam om mee te doen. De winst was voor Elias Vanhaverbeke en Mien Verstraete uit Zillebeke. “Ik heb mijn benen wat minder hard rond hem gekneld dan bij de vorige wedstrijd.”