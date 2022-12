Prijs voor heraanleg Markt klimt naar 4,5 miljoen euro

MeulebekeDe stijgende bouwprijzen hebben ook hun impact op de heraanleg van de Markt in Meulebeke, die nu volop bezig is. De werken vallen tot ergernis van de onafhankelijken nog eens 680.000 euro duurder uit.

De herinrichting van het centrum is volop bezig en kan bijgevolg dus ook niet zomaar stilgelegd worden. “En dus moeten we door de zure appel heen bijten”, meent burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Door de inflatie en hogere bouw- en loonprijzen kosten de werken ons nog eens 680.000 euro meer, een stijging van ongeveer 20 %.” Vorig jaar meldde de gemeente al dat het voorziene budget van 2,8 miljoen euro onvoldoende zou zijn en er een extra kapitaalsinjectie van 1,3 miljoen euro nodig was. Daardoor landt de huidige kostprijs op 4,5 miljoen euro.

Beton en asfalt

De onafhankelijken hekelen die stijging en herinnerden de meerderheid er aan dat het ooit een kiesbelofte was dat de Markt de kiezer niets zou kosten. “En nu blijken de reserves naar de Markt te gaan”, zegt Bert Verdru. “Als ik zie wat we nu afbetalen aan leningen, dan is het niet verstandig dit project er willens nillens door te duwen. En de prijs zal wellicht nog oplopen. We weten dat deze meerderheid vaker keuzes maakt in beton en asfalt en schrapt in sociale maatregelen (doelend op de beslissing om voortaan een externe partner te zoeken voor warme maaltijden in het dienstencentrum en aan huis, waardoor drie jobs sneuvelen – nvdr.). Alleen hadden we niet verwacht dat andere, sociale partijen daar zo gewillig in mee zouden gaan.” Nele Gelaude vult aan. “Na de poetsdienst en het woonzorgcentrum nog een dienst die verdwijnt, terwijl de kwaliteit nooit geëvenaard zal kunnen worden”, zucht ze.

Volledig scherm Een beeld van hoe de Markt er zal uit zien na de heraanleg. © Infrabureau Demey

Geen gezinsbelasting

Raadslid Guido Demeyer (ZorgSaam) countert: “Sommige keuzes voor de begroting voelen voor ons inderdaad als een trap in het kruis, maar dankzij ons wordt er volgend jaar voor het eerst geen gezinsbelasting meer geheven. Dat is pas een sociale maatregel.”

Ook de burgemeester weerde zich. “Ik durf met het college investeren in de toekomst van deze gemeente. Investeren in stenen en de straat komt de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede. Anderen hebben misschien een mooi potje, maar wij durven investeren. Ook op sociaal vlak, zoals de voorbije jaren in de uitbouw van het cafetaria bij het dienstencentrum en de renovatie van assistentiewoningen. Wij hebben die energiecrisis ook niet gevraagd en het was deels door de onbestuurbaarheid en de scheiding die jullie aanvroegen dat de rekening indertijd zo is opgelopen, anders waren de werken nu al achter de rug.” Bert Verdru: “Die breuk is er gekomen omdat u indertijd uw beloftes brak.”

