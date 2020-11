Pool zwaargewond na metershoge val van terras appartement, landgenoot opgepakt

Rond 21.15 uur verwittigde een Poolse man die op de tweede verdieping van het appartementsgebouw woont de hulpdiensten. Hij had lawaai gehoord en toen hij naar buiten keek, zag hij zijn bovenbuur op straat liggen. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse en dienden ruim een half uur de eerste zorgen toe. De Poolse dertiger bleek zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. In de buurt hoorde of zag niemand iets, een buurtonderzoek door de politie leverde niets op.

Wat er precies is gebeurd, is voorlopig dan ook nog onduidelijk. Sprong de man zelf over de balustrade van zijn terras op de derde verdieping, duikelde hij per ongeluk naar beneden of is er sprake van kwaad opzet? Een team van het gerechtelijk labo van de politie moet meer duidelijkheid brengen. Rond 23u nam de politie in een combi alvast een derde Pool vanuit het appartement op de derde verdieping mee voor verhoor in het commissariaat. Naar verluidt is hij een vriend van het slachtoffer. Of hij iets te maken heeft met de val, is nog niet duidelijk.