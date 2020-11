Pool (37) die uit appartement viel is overleden: geen aanwijzingen van kwaad opzet

De Pool, een man van 37 die verbleef bij een koppel in een appartement in de Achtste Linielaan, vlakbij het Vredesmuseum, is overleden aan zijn verwondingen. Hij viel dinsdagavond van op het terras van een appartement drie verdiepingen naar beneden. Het was de bewoner van het appartement op de tweede verdieping die rond 21.15 uur de hulpdiensten verwittigde nadat hij lawaai had gehoord. Toen hij naar buiten keek, zag hij de man op straat liggen. Een ambulance en een mug-team snelden ter plaatse en dienden ruim een halfuur de eerste zorgen toe. De Poolse dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. In de nacht van dinsdag op woensdag is de man er bezweken aan zijn verwondingen. Zo’n twee uur na de val nam de politie een andere Pool, naar verluidt een vriend van het slachtoffer, mee voor verhoor. Ook het labo kwam ter plaatse en er gebeurde een lijkschouwing. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een verdacht overlijden”, klinkt het bij het parket. Hoe de man dan is gevallen, is voorlopig nog niet duidelijk.