Politiezones slaan handen in elkaar: 24 bestuurders onder invloed betrapt, 4 van hen hadden drugs gebruikt

De actie startte in Meulebeke, waar vijf bestuurders te veel gedronken hadden. Ze moesten hun auto voor enkele uren aan de kant laten staan. Drie andere bestuurders bleken dan weer onder invloed van drugs. Een van hen had geen rijbewijs bij omdat het was ingetrokken nadat hij betrapt was op... rijden onder invloed van drugs. De twee anderen moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Allen mogen een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten.

Actie herhalen

De 25 agenten verplaatsten hun actieterrein later nog naar Harelbeke en Waregem. Daar werden respectievelijk negen en zes automobilisten betrapt omdat ze te veel gedronken hadden. In Harelbeke werd ook een bestuurder betrapt die drugs had gebruikt. De politie stelde verder nog bijna dertig processen-verbaal op voor andere inbreuken zoals keuring, inschrijving en rijbewijs. Twee auto’s werden in beslag genomen omdat ze niet correct verzekerd en gekeurd waren. “De resultaten bewijzen dat controles nodig zijn”, zegt hoofdcommissaris Ruben Depaepe van de zone Midow. “Daarom zullen we ze in de toekomst herhalen. De samenwerking tussen onze zones verhoogt onze slagkracht op het terrein.”