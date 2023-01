Politie rolt op oudejaarsavond wietplantage op

Ingelmunster Eén miljoen keer bedankt! Deze Ingelmun­ster­se verhalen hebben jullie het meeste geraakt in 2022: van de gele triomf van Yves Lampaert tot redding van drenkeling uit kanaal

Het jaar is terug voorbij gevlogen en er is weer heel wat gebeurd. Als dat het geval was, dan kwam u vaak eens bij ons kijken. Zo werd het nieuws uit Ingelmunster de voorbije twaalf maanden maar liefst één miljoen keer aangeklikt. Of het nu ging om de hartelijke ontvangst van Yves Lampaert nadat hij zijn gele trui in de Tour behaalde tot de topprestaties van twee sterke Ingelmunsterse dames.

28 december