Pastorale eenheid Elisabet vormt stiltecirkel voor vrede

Die vormen ze op 15 april vormen op het Markplein, aan de kant van het gemeentehuis, van 20 tot 21 uur. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een oproep van Pax Christi om overal in België stiltecirkels van solidariteit en voor vrede te organiseren. Iedereen is welkom om deel te nemen, om het even van welke geloofsovertuiging je bent. “Een stiltecirkel is een eenvoudig actiemiddel waarbij de aanwezigen een cirkel vormen en stil worden”, verduidelijkt pastoor Rudi De Smedt het initiatief. “De vredesvlag ligt in het midden en enkelen dragen vlaggen met de kleuren van Oekraïne. Zo tonen we solidariteit met al wie lijdt door de oorlog in Oekraïne, staan we letterlijk ‘stil’ bij het onrecht, symboliseren we de stilte van de vredesstem die nu gesnoerd wordt door de oorlog, maken we het stil voor alle oorlogsslachtoffers, vormen we een tijdelijke gemeenschap van solidariteit en vrede en tonen we aan voorbijgangers onze verontwaardiging tegenover de oorlog.”