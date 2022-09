Oude tractorenrit start aan d’Oude Pekkerij

Iedereen is welkom. Leden van vzw Dynamica, de vereniging voor mensen met een beperking, en mensen met een beperking in het algemeen kunnen gratis met hun begeleiders deelnemen. Anderen betalen slechts 15 euro per persoon om mee te rijden. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts 5 euro. De start is om 13 uur stipt voorzien. Meer info via Birger Deblanck op 0494/82.90.38. Er is een tussenstop in café De Veldbloem voorzien.