Oostrozebeeks schepen zwaargewond na ongeval met fiets

Toen de hulpdiensten ter plaatse snelden, verkeerde de 67-jarige schepen in kritieke toestand. Hij werd erg zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een getuige was er geen sprake van overdreven snelheid. Volgens het parket gaat het dan ook om een spijtig ongeval. Jacques Goemaere werd in 2012 schepen in Oostrozebeke maar stopte na acht maanden om terug les te gaan geven. In 2018 werd Goemare opnieuw schepen in voor de partij Oostrozebeke.nu, ook de partij van de burgemeester. Jacques Goemaere is onder meer bevoegd voor Cultuur, Afvalbeleid, Huisvesting, Onderwijs en Sociale Woningbouw.