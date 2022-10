Ook Meulebeke voelt crisis en gaat energie besparen: van graadje lager in gemeentehuis tot frissere duik in zwembad

MeulebekeWie binnenkort gaat plonsen in zwembad Ter Borcht zal dat in iets frisser water doen en ook in de gemeentelijke gebouwen gaat de thermostaat een graadje lager. De openbare straatverlichting dooft dan weer niet, maar wordt wel gedimd tot 7 uur omdat tachtig procent al uit duurzamere LED’s bestaat.

Oppositiepartij N-VA maande op de vorige gemeenteraad de meerderheid reeds aan om energie te besparen en vroeg een lijst maatregelen op te maken. Raadslid Antal Soete, zelf ooit nog technieker openbare verlichting bij netbeheerder Fluvius, meent dat de gemeente daarin een leidersrol moet opnemen. “Kleine ingrepen kunnen immers al grote besparingen opleveren”, zegt hij. Hij en zijn partijgenoten moesten echter nog een maand geduld oefenen, want de gemeente kwam pas woensdag met een energiebesparingsplan op de proppen.

Gebouwen intensiever gebruiken

“We gaan de temperatuur in onze gebouwen alvast verlagen tot 19 graden en in het serverlokaal naar 27 graden”, licht schepen Katrien Seys (Lijst van de Burgemeester) toe. Elke graad lager levert immers 7 % besparing op. We bekijken uiteraard ook onze ventilatie en zien de thermostaten na, gaan minder verluchten en schakelen C02-meters in. We gaan ook de bezettingsgraad van onze gebouwen verhogen: minder gebouwen meer intensief gebruiken. Per gebouw bekijken we welke verlichting overbodig is en schakelen deze indien mogelijk uit. In zwembad Ter Borcht gaan we dan weer de temperatuur van het zwembadwater verlagen van 29 naar 28 graden. Ook de douchetijd zullen we beperken.

Volledig scherm Meulebeke wil minder gebouwen meer intensief gebruiken. Op de foto: ontmoetingscentrum Vondel. © Maxime Petit

Straatlichten dimmen

Opvallend: Meulebeke gaat in tegenstelling tot heel wat omliggende gemeentes zijn straatverlichting niét doven, maar wel dimmen. “We maken sinds een paar jaar immers deel uit van een pilootproject in Vlaanderen waarbij al onze straatlampen gradueel vervangen worden door duurzamere LED-lampen”, zegt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). “Eind augustus was 80 % al vervangen. Bedoeling is om tegen eind 2022 overal LED-straatlichten te hebben, al is dat onder voorbehoud want we hangen af van de levering van armaturen. Het levert ons wel een besparing van 463 kWh op.”

Op dit moment is de openbare verlichting in Meulebeke van 23.30 tot 4.30 uur gedimd op 60 %. “Er lagen drie scenario’s op tafel om verder te besparen”, weet schepen Seys. “Elke dag de lichten van 23.30 tot 4.30 doven of dat enkel doen van maandag tot en met donderdagnacht. Een derde optie is om alle lichten van 22 tot 7 uur te dimmen. Een combinatie van doven en dimmen lukt voorlopig technisch niet en kan enkel wanneer we over digitale tellers zullen beschikken. We kozen uiteindelijk voor het dimscenario en dat zou ons een besparing van 37.605 euro moeten opleveren.

Oppositie kritisch

De gemeente gaf aan de hand van een staafdiagram ook een overzicht van het verbruik in zijn openbare gebouwen, maar daar kon je de cijfers niet in detail op terug vinden. “Spijtig, want ik had dit nochtans netjes gevraagd en krijg nu slechts een oppervlakkig beeld van het verbruik”, aldus raadslid Soete. “Het is overigens wel technisch mogelijk om doven en dimmen te combineren, maar het is niet mogelijk dat aan te rekenen. Vraag is natuurlijk of het sop de kolen waard is met zo’n beperkte besparing.”

Volledig scherm Raadslid Antal Soete (N-VA) uit Meulebeke © rv

De gemeente kan ook nog rekenen op een gratis energiescan van het Vlaams Energiebedrijf, op voorwaarde dat ze het advies ter harte neemt en acties uitvoert die op drie jaar terug te verdienen zijn. “Verder bereiden we ook nog een renovatie van onze stookplaats voor, een investering van iets meer dan een half miljoen euro”, aldus de schepen. Raadslid Machteld Vanhee vroeg nog wat de gemeente met zijn kerstverlichting van plan is en hield een pleidooi om daar niet te veel op te besparen om toch voor wat sfeer in de eindejaarsperiode te zorgen. Wat de gemeente op dat vlak zal doen is nog niet beslist.

