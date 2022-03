Ongemeen zware klap op slecht verlicht kruispunt: twee bestuurders kritiek

Meulebeke/Tielt/KuurneEen automobilist uit Kuurne en een motorrijder uit Tielt raakten donderdagavond levensgevaarlijk gewond bij een ongeval op het kruispunt van de Randweg met de Nijverheidsstraat in Meulebeke. Wéér op die plek want dat was in het verleden al vaker het geval. Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) pleit er al langer voor dat op die plek verkeerslichten zouden komen.

Na zijn namiddagshift reed een werknemer van het bedrijf Latexco in Tielt even over 21 uur huiswaarts, richting Kuurne. In Meulebeke volgde de man met zijn Renault Clio de Marialoopsteenweg, om zo via de Nijverheidsstraat naar de Randweg te rijden, waar hij links moest afslaan. Tijdens dat laatste manoeuvre kwam een motorrijder uit Tielt aangesnord. De man kon een aanrijding niet vermijden. Hij sloeg met zijn tweewieler te pletter tegen de linkerzijde van de Renault Clio. Door de klap werd die wagen weggeslingerd tot in de groene berm. De motorrijder belandde meters verderop op het asfalt, in het midden van de brede straat. Een vrouw in een andere auto was getuige van de zware klap.

Noodbevrijding

Twee ziekenwagens een mugteam repten zich ter plaatse. De hulpverleners ontfermden zich onmiddellijk op de vrijliggende motorrijder maar concentreerden zich tegelijk op de bestuurder van de personenwagen. De urgentie-arts oordeelde na eerste onderzoek dat de toestand van de automobilist zo erg was, dat de man als de bliksem uit de wagen gehaald moest worden. “Dat is uitzonderlijk”, weet brandweerofficier Frank Meurisse van de post Ingelmunster. “Normaal gezien stabiliseren we de auto eerst en knippen we vervolgens een deur weg of halen we het dak van het wrak. Dat maakt een vlottere evacuatie moedig. Maar in dit geval was daar dus geen tijd voor.”

Volledig scherm De ongemeen zware klap deed zich voor op het kruispunt van de Randweg met de Nijverheidsstraat in Meulebeke. © Hans Verbeke

Geen verkeersdeskundige

De twee slachtoffers kregen ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werden vervolgens weggebracht: de automobilist naar het AZ Delta in Rumbeke en de motorrijder naar het Sint-Andriesziekenhuis in zijn woonplaats. Beiden verkeerden op dat moment in levensgevaar. Omdat er een getuige was van het ongeval, stuurde het parket geen verkeersdeskundige ter plaatse. De vaststellingen van de politie volstonden. Om die in de beste omstandigheden te laten verlopen, plaatste de brandweer extra verlichting op het kruispunt dat bezaaid lag met brokstukken. De omgeving was enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

De motorfiets brak daarbij in twee.