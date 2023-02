Onderzoeker Filip Vanaeken: “Het grootste deel van Ventilus-omwonenden heeft geen recht op compensatie”

Roeselare Gratis infosessie over gamen, sociale media en schermtijd thuis en op school

Huis van het Kind Roeselare organiseert op dinsdag 7 februari een gratis infosessie over gamen, sociale media en schermtijd thuis en op school. Tijdens die infosessie maak je kennis met de virtuele wereld van het gamen en de beleving van schermtijd. Er wordt stilgestaan bij het verslavende effect ervan en wanneer het te veel is. Er worden concrete handvatten, tools en tips aangereikt over hoe daarmee om te gaan en hoe daarover het best in gesprek te gaan. De sessie start om 19.30 uur en wordt georganiseerd in Het Verzonken Kasteel in ARhus op De Munt. Je kan ook online deelnemen. Deelnemen is gratis, inschrijven doe je via www.arhus.be of 051/69.18.00.

1 februari