Onafhankelijken blijven aandringen op strafklacht na vernietigende audit

Een vernietigende audit toonde enkele maanden geleden aan dat er potentiële inbreuken op de wet op overheidsopdrachten en e en mogelijke schijn van belangenvermenging door burgemeester Dirk Verwilst zijn. Het parket heeft daar een vooronderzoek rond geopend, dat nog volop bezig is. “Als er een strafrechterlijke veroordeling volgt, dan kan de gemeente alle door haar geleden schade recupereren àls ze zich burgerlijke partij stelt”, aldus onafhankelijk raadslid Bert Verdru. “De auditeur raadt dit in zijn schrijven aan de gemeente ook expliciet aan. Zo’n klacht biedt de zekerheid dat ze wordt onderzocht en dat de gemeente haar rechten kan doen gelden vanaf het begin van het onderzoek. We verwerven dan ook inzage in het strafdossier en kunnen de onderzoeksrechter vragen bijkomende onderzoeksdaden te stellen.”

“Er waait een nieuwe wind”

In februari volgde reeds een dergelijke vraag van de oppositie. Die werd toen, net als nu, niet opgevolgd. “We hebben het volste vertrouwen in het gerecht en willen met een strafklacht de huidige procedure niet vertragen”, vat fractieleider Kristof Van de Walle (Lijst van de Burgemeester) het samen. “Er is intussen hard gewerkt aan het opstellen van draaiboeken om tegemoet te komen aan de geformuleerde aanbevelingen in de audit. Op dat vlak waait er ondertussen een nieuwe en deskundige wind. Waar gaan we trouwens heen als we het bestuur van onze mooie gemeente via advocatenkantoren moeten laten verlopen?” Raadslid Guido Demeyer (ZorgSaam), zelf voormalig politiecommissaris suste na een hoogoplopende discussie. “Als de procureur van mening is dat er verder onderzoek nodig is waarvoor hij niet bevoegd is, dan zal hij op eigen houtje wel een onderzoeksrechter aanstellen.”