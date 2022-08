Omgevingswerken voor heraanleg Markt van start

Ardooie Waterstand visvijvers provincie­do­mein ’t Veld zeer problema­tisch

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) trekt opnieuw aan de alarmbel inzake de waterstand van de vijvers in provinciedomein ’t Veld in Ardooie. Die was al laag, maar is door de aanhoudende droogte stilaan zeer problematisch. “Voor de vispopulatie kan dit op korte termijn dramatisch zijn”, zegt Himpe die aandringt op actie.

4 augustus