Nieuw cultuurproject brengt kunst naar het gemeentehuis

Het project heet ‘Kunst in het gemeentehuis’. Het gemeentebestuur wil op die manier kunst op een toegankelijke manier dicht bij de burger brengen. “Omdat de Kunstzomer Leiestreek, die hier eerder al te gast was, bijzonder positief onthaald werd, wensten we hier graag op verder te bouwen”, zegt cultuurschepen Danny Bossuyt. “We deden navraag bij lokale kunstenaars en een groot aantal daarvan wensten graag mee te stappen in dit nieuwe verhaal. De kunstwerken zullen geëxposeerd worden in de inkomhal beneden en op de eerste verdieping van het gemeentehuis, telkens in expositieperiodes van 3 maanden.”