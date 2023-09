NET OPEN. Restaurant La Rivée van start in kasteel Ter Borcht: “Toegankelijke en betaalbare keuken”

Minister Crevits opent therapie­huis voor jongeren in Izegem: “Onmidde­lijk, gratis en anoniem geholpen”

Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft in de Vredesstraat 28 in Izegem een gloednieuw Tejohuis, een therapiehuis voor jongeren, geopend. Het gaat om het twintigste in ons land. De realisatie is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de Rotary Club.