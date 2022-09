Nancy opent broodjeszaak ‘t Bèrestuutje

“Toen het pand in mei van dit jaar te huur kwam besloot ik om mijn droom om een eigen zaak uit te baten te realiseren”, vertelt Nancy. “De gezellige winkel kreeg een totale metamorfose en in het ruile atelier zullen alle producten artisanaal bereid worden met verse producten van lokale leveranciers. Naast ovenverse belegde broodjes kan je er terecht voor soep, taart en heel wat ander lekkers, dit volgens de inspiratie van het huis.” Met de opening van haar eigen zaak is Nancy nu ook zelfstandige. “Net als mijn man, die reeds 22 jaar bouwbedrijf Hacribo in dezelfde gemeente runt”, zegt ze. “Naast broodjes kan je hier ook slaatjes, panini’s, pokébowls, wraps en pasta verkrijgen, net als koffiekoeken, gebak en desserts.” ’t Bèrestuutje is van maandag tot en met vrijdag open van 6 tot 14 uur. Meer info op www.berestuutje.be of de gelijknamige Facebook- en Instagrampagina’s.