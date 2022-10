Na actie op scholen: politie gaat nu ook op straat fietsen controleren

Sinds de start van het schooljaar werden in 11 lagere scholen in de zone de fietsen gecontroleerd van de oudste leerlingen, in totaal gaat het om 635 tweewielers. Ruim de helft daarvan, 367 om precies te zijn, bleek niet helemaal in orde. De cijfers zijn allesbehalve hoopgevend. “Er is geen structurele verbetering zichtbaar”, zegt zonechef Ruben Depaepe. “Ongeveer 58 procent is niet in orde. Daar maken we ons zorgen over want het gaat tenslotte toch om onze zwakste weggebruikers. Daarom roepen we alle ouders op om de staat van de fietsen van hun kinderen goed na te gaan. Vooral de remmen en de voor- en achterverlichting laten soms te wensen over.”