N-VA wil meer aandacht voor European Disability Card bij hulpdiensten en opleidingsscholen

De European Disability Card is een kaart waarmee personen met een handicap voordelen kunnen genieten bij cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten. “Mensen kunnen de kaart aanvragen als ze erkend zijn of hulp krijgen bij één van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. De EDC is zowel een kortingskaart als een document die men kan gebruiken in noodsituaties. Dankzij de kaart kunnen politie, brandweer, dokters, verpleegkundigen en ambulanciers meteen rekening houden met de beperking van de persoon in nood. Jammer genoeg bezit slechts op 1 op 7 personen met een erkende handicap de kaart. Ook de organisaties waar men terecht kan zijn beperkt en bij hulp- en veiligheidsdiensten lijkt de kaart eveneens amper bekend”, verduidelijkt Johan De Poorter.

Overlegplatform

Het N-VA-provincieraadslid kaartte de situatie aan bij de West-Vlaamse gouverneur “Met succes want gouverneur Carl Decaluwé beloofde het gebruik van de EDC-kaart aan bod laten komen in de provinciale opleidingsschool voor veiligheidsdiensten in Zedelgem. Daarnaast zal de EDC-kaart tijdens de overlegplatformen met de zonecommandanten van de brandweer en de korpschefs van de lokale politiezones onder de aandacht worden gebracht. Ook de diensten van de federale gezondheidsinspecteurs gaven intussen meer bekendheid over de EDC-kaart bij de medische urgentieteams en de ambulanciers. Tenslotte zal in een later stadium bij provinciale oefenmomenten een aantal simulanten een EDC-kaart bij zich hebben”, besluit Johan.