Moeder en tweelingdochters (10) ongedeerd na botsing op kruispunt

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur in Meulebeke. Een man in een Opel Astra reed in de Spillebosstraat, maar verleende op het kruispunt met de Vijfstraat geen voorrang aan een Peugeot Partner. “Ik had niks in de gaten tot op het kruispunt plots links van mij die wagen opdook. Er was geen tijd meer om te reageren. Voor ik het besefte, lag mijn wagen op zijn dak”, zegt Stéphanie Van Damme uit Pittem.